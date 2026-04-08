Pamte navijači Partizana čuvenog Voju Stankovića po dobrom. I uprkos tome što je iz Humske kao igrač otišao još pre 11 godina, pomaže voljenom klubu, ali sada u potpuno drugom svojstvu.

Stanković nastupa za Teleoptik, i deluje kao svojevrsni mentor momcima koji bi jednog dana trebalo da se iz razvojnog tima crno-belih, presele u seniorsku ekipu.

- Zadovoljan sam. Igram za Teleoptik, razvojni tim Partizana. Nastupamo u trećoj ligi Srbije, i zauzimamo lidersku poziciju. Želimo da uđemo u rang više, kako bi naši talenti mogli dodatno da napreduju. Mislim da bi im igranje u Prvoj ligi Srbije pomoglo. Razmišljam i o tome da postanem trener jednog dana. Tako da razmiljam o Uefa A licenci - rekao je Stanković za “Azerisport”.