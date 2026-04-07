Kako se navodi, sa dela tribina gde se okupljaju ultrasi, čulo se skandiranje "Ko ne skače musliman je", a pre početka meča himna Egipta dočekana je zvižducima, prenosi RTVE.



Mala grupa navijača vređala je i španskog premijera Pedra Sančeza.

Španski fudbalski savez (RFEF) je putem razglasa i video ekrana na stadionu na poluvremenu zatražio da se skandiranje prestane.

RFEF je osudio incident i ponovio svoju posvećenost borbi protiv rasizma.

- RFEF se pridružuje poruci naše fudbalske zajednice protiv rasizma i osuđuje svaki čin nasilja na stadionima - navodi se u saopštenju.



Disciplinski odbor FIFA će razmotriti slučaj, a moguće sankcije kreću se od novčane kazne i obaveze prikazivanja antirasističkih poruka na narednim utakmicama španske reprezentacije, do zatvaranja dela ili celog stadiona u ekstremnim slučajevima.

- Otvaranje disciplinskih postupaka je uobičajena procedura u ovakvim slučajevima - naveli su u RFEF-u i dodali će fudbalski savez dostaviti detaljan izveštaj FIFA, uključujući sve mere preduzete tokom utakmice.

Na lokalnom nivou, slučaj istražuju i katalonska policija i tužilaštvo za zločine iz mržnje i diskriminaciju.

Fudbaler Barselone i član španske reprezentacije Lamin Jamal, koji se izjašnjava kao musliman, povike je nazvao "nepristojnim i neprihvatljivim", dodajući da je ismejavanje religije znak neznanja i rasizma.