Dubai je do pobede stigao nakon verovatno najbolje odigrane četvrtine ove sezone, u poslednjih deset minuta.

Taj period meča završen je rezulatom 38:12 za četu Jurice Golemca.

Aleksa Avramović je bio direktno zaslužan, bez dileme i najzaslužniji za veleobrt gostiju u psolednjoj deonici, kada je svojom energijom pokrenuo svoj tim od dvocifrenog minusa ka velikoj pobedi.

Čak 12 od svojih 15 poena srpski reprezentativac je postigao u 4/4, od toga dve super bitne trojke koje su lomile otpor tada već dobro uzdrmanih Litvanaca.

Davis Bertans je, uz Avramovića, napadački najviše dao u furioznoj poslednjoj četvrtini, ubacio je tri torjke iz isto toliko pokušaja.