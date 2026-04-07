Košarkaši Partizana u sredu od 19.30 sati u Istanbulu gostuju ekipi Efesa u meču 36. kola Evrolige.

Crno-beli u prestonicu Turske dolaze nakon šest uzastopnih pobeda u elitnom takmičenju sa namerom da nastave rekordan niz u duelu sa dvostrukim pravakom Evrope.

Partizan je trenutno 14. na tabeli sa skorom 15-20, dok je Efes na pretposlednjoj poziciji i ima učinak 10-25.



Evroliga je odredila sudije za utakmicu Efes - Partizan, a uloga glavnog arbitra poverena je iskusnom Špancu Migelu Anhelu Perezu kome će pomagati sunarodnik Đordi Alijaga i Nemac Kristijan Tajs.




