Kapiten fudbalske reprezentacije Velsa, Aron Remzi, zvanično je objavio kraj svoje igračke karijere. Iskusni vezista (35) bio je bez kluba od decembra, kada je napustio meksički Pumas (UNAM), za koji zbog povreda nije igrao još od septembra prošle godine.

Remzi, jedan od najistaknutijih igrača jedne od najuspešnijih generacija u istoriji velškog fudbala, poslednji nastup za nacionalni tim zabeležio je u septembru 2024. godine. Oproštaj od fudbala obeležio je emotivnom porukom na društvenim mrežama.

-Ovo nije bila laka odluka. Nakon mnogo razmišljanja, odlučio sam da se povučem iz fudbala. Bila mi je čast da nosim dres Velsa i doživim toliko neverovatnih trenutaka u nacionalnom timu. To ne bi bilo moguće bez neverovatnog doprinosa svih selektora i svih zaposlenih koji su mi pomogli na mnogo načina. Navijači Velsa, bili ste tu i kada je bilo i dobro i loše. Ne mogu da vam dovoljno zahvalim. Prošli smo kroz sve zajedno i bila mi je čast da vas predstavljam. Hvala svim klubovima za koje sam imao sreće da igram. Hvala svim trenerima i članovima stručnih štabova koji su mi pomogli da ostvarim svoj san i igram na najvišem nivou. I veliko hvala mojoj ženi, deci i celoj mojoj porodici. Bez vas uz mene sve vreme, ništa od ovoga ne bi bilo moguće - napisao je Remzi.

Tokom bogate karijere nastupao je za Kardif, Nicu, Rendžers, Juventus i Notingem Forest, dok je najdublji trag ostavio u Arsenalu, gde je bio jedan od ključnih igrača veznog reda.

Za reprezentaciju Velsa odigrao je 86 utakmica i postigao 21 gol. Bio je važan deo ekipe na Evropskim prvenstvima 2016. i 2021. godine, kao i na Svetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine. Njegov odlazak u penziju označava kraj jedne uspešne ere velškog fudbala, koju je obeležio zajedno sa Geretom Bejlom.