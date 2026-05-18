Iako su danima najavljivali povratak kući, od toga neće biti ništa. Doneta je konačna odluka, pa će košarkaši Dubaija polufinalu seriju ABA lige protiv Budućnosti igrati u Zenici u dvorani "Husejin Smajlović".

Ova odluka doneta je na sastanku ovog ponedeljka.

Prema nezvaničnim informacijama, Dubai bi možda mogao da bude domaćin finalne serije ABA lige u Koka Kola Areni. Pre svega, za to je potrebno da Sekulićevi igrači dobiju Budućnost. Posle toga bi bio zakazan novi sastanak ABA lige, na kojem bi se raspravljalo o mogućnosti da Dubai ipak odigra finale kod kuće, za šta sada šanse nisu prevelike.