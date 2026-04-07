Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Pariz u 36. kolu Evrolige rezultatom 94:81.

Odlično su crveno-beli otvorili meč. Domaći tim su predvodili Kodi Miler Mekintajer i Čima Moneke u tim

trenucima. Zvezda je u dva navrata imala +8 (13:5) i 34:26 pred kraj prve deonice, kada se "zapalio" Ognjen Dobrić, pogodivši tri trojke.

Međutim, već u nastavku, ekipa Pariza se nije predavala, a predvodio ju je Ifi, koji je vrlo brzo vratio ekipu Pariza u život.

Do poluvremena je viđen potpuni egal, pravili su serije i jedni i drugi, najpre Pariz (44:50), a potom i Zvezda (57:52), da bi na pauzi bilo 57:54.

Slobodan pad se nastavio, pa je Pariz trojom Ifija došao do prvog vođstva na utakmici, tek u 14. minutu - 43:40. Pariz je iskoristio momentum loše igre Zvezde i uspeo je da dođe do +6 – 50:44. Ali onda Zvezda pravi seriju 13-4 i Zvezda je povela 57:52. Seriju Zvezde prekinuo je Nadir Ifi pogotkom šest sekundi pre kraja druge četvrtine. Zvezda je imala dovoljno vremena za napad, ali Kodi Miler-Mekintajer je izgubio loptu, pa je na poluvremenu +3 za Zvezdu 57:54.

Prošlo je tri minuta treće četvrtine. Pravi je haos, dosta kvalitetnih odbrambenih reakcija. Ali Zvezda prenervozna. Posebno Nvora koji je napravio faul u napadu pri postizanju koša i promašio zicer. A identičan faul u napadu napravio je i Karter. To je kaznio Rouden sa pet poena i Pariz ponovo preokreće - 61:58.

Saša Obradović je pozvao tajm-aut, što je bio pun pogodak. Zvezda pravi seriju 12-2 i ponovo preokreće - 70:63. Ovog puta Zvezda nije ispustila razliku i odlično je finiširala treću četvrtinu, trojkom Dobrića za 80:69 pred četvrtu deonicu.

Dobrić je pogodio i petu trojku i zavredio ovacije sa tribina. Zvezda je povela posle tri minuta poslednje četvrtine 86:71, a pored dobre igre Zvezde u odbrani dosta je na ovakav rezultat uticao šut Pariza za tri poena, verovatno najgori ove sezone - 5/23. Već tada je bilo jasno da crveno-beli dolaze do važne pobede.

Čima Moneke bio je najefikasniji sa 21 poenom, Ognjen Dobrić ubacio je 19, od čega pet trojki, Kodi Miler Mekintajer imao je 16, uz 14 asistencija, a Ebuka Izundu 13.

Kod Pariza Nadir Hifi bio je najbolji sa 20 poena.

CRVENA ZVEZDA - PARIZ (94:80)

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Miljenović, Batler, Davidovac, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Motejunas, Nvora i Moneke.

Pariz: Ifi, Kavalije, Robinson, Roden, Stivens, Ajai, Dokosi, Faje, Šarvin, Morgan, Mbaje i Utara.

Sudija: Huan Karlos Garsija (Španija), Mikele Rosi (Italija), Amit Balak (Izrael)

Dvorana: Beogradska arena

Četvrta četvrtina:

40. minut - Pogađa Dobrić 19. poen (94:80)

39. minut - Outara pogađa trojku, ali ništa to ne menja... (92:80)

37. minut - Prekršaj Ifija, njegov drugi faul, a onda i poeni Monekea (92:75)

35. minut - Odželej je pogodio svoju prvu trojku (89:74)

34. minut - Nesportska za crveno-bele! Ifi nije iskoristio slobodno bacanje..(86:74)

33. minut - Moneke je pogodio, Zvezda ide na +15 (86:71)

32. minut - Dobrić pogađa petu trojku na meču! (83:71)

31. minut - Roden otvara poenima poslednju četvrtinu (80:71)

Treća četvrtina:

30. minut - Fauliran je Batler, pogodio je jedno od dva bacanja, a onda i faul u napadu Kavalijea, a onda i četvrta trojka Dobrića (80:69)

29. minut - Prvi poeni Batlera na meču (74:67)

28. minut - Stivens je na liniji penala nakon faula Batlera, a on ih je realizovao oba, a onda i laka realizacija u kontri Mekintajera (72:65)

27. minut - Izundu je zakucao i nastavio seriju crveno-belih (70:63)

25. minut - Elegantno pogađa Ognjen Dobrić, 6:0 serija Crvene zvezde posle tajm-auta (64:61)

24. minut - Roden je sam ostao na trojci i pogodio je, Saša Obradović mora da reaguje (58:61)

23. minut - Zakucavanje Rodena za izjednačenje (58:58)

22. minut - Po drugi put faul u napadu igrača Crvene zvezde, Outara je probao za tri, ali nije pogodio (58:56)

21. minut - Prvi faul Robinsona, Moneke je na liniji penala, pogodio je jedno, a Kavalije na skoku pogodio (58:56)

Druga četvrtina:

20. minut - Pobegao je Ifi odbrani i pogodio je (57:54)

19. minut - Sve vreme je Izundu bio u reketu i pogodio je, onda i poeni Mekintajera (57:52)

18. minut - Poeni za Izundua, a onda i trojka Monekea! Potom, pogađa Nvora za vođstvo Crvene zvezde (53:52)

17. minut - Najveća prednost za Pariz od početka utakmice (44:49)

16. minut - Jedan od dva za Ifija sa linije penala (44:46)

15. minut - Ništa ne čeka Ifi, pogađa novu trojku (40:43)

14. minut - Stivens pogađa za izjednačenje (40:40)

13. minut - Trojkom stižu do izjednačenja Parižani (38:38)

12.minut - Kucanje Bolomboja za +6 crveno-belih, odlična saradnja Milenovića i Bolomboja (38:35)

11. minut - Robinson je pogodio, a onda i kucanje Bolomboja na drugoj strani (36:30)

Prva četvrtina:

10. minut - Treća trojka Dobrića! Pogađa i Robinson (34:28)

9.minut - Dobrić sam na trojci, jednom, pa još jednom! (31:24)

8. minut - Fauliran je Odželej, na drugoj strani Ajai pogađa trojku (25:24)

7.minut - Previše lako Stivens prolazi odbranu crveno-belih...na drugoj strani, Nvora polovičan sa linije penala (23:19)

6. minut - Ne čeka ništa Ifi, pogađa trojku, ali vrlo razigrani Moneke postiže osmi poen večeras, pa poeni Kavalijea (20:17)

5. minut - Mekintajer je pogodio trojku! Ali, odmah na drugoj strani pogađa Stivens uz faul (18:12)

4. minut - Prekidaju Parižani seriju crveno-belih, na liniji penala je Nadir Ifi, oba je realzivao (13:9)

3. minut - Čima Moneke je na liniji penala, precizan je oba puta, a onda i u kontri pogađa, a potom i Nvora! Potom i Moneke ponovo sa linije penala precizan (13:5)

2.minut - Sjajna finta Rivera i lako je izašao na kraj, potom Roden maši trojku, ali tu je Dokosi da popravi situaciju pod košem, a onda i Roden za dva (5:5)

1.minut - Počeo je meč trojkom Mekintajera! (3:0)

19.00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču Crvene zvezde i Pariza. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Arene.