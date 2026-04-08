Prema informacijama "Sportskog žurnala", Crvena zvezda je odbila dve ponude. Đenova je nudila šest miliona i 25 odsto od iduće prodaje Avdića, a Klub Briž osam miliona evra i takođe bonuse od naredne prodaje.

Na obe ove ponude generalni direktor Zvezdan Terzić rekao je "ne", smatrajući da to ne odražava trenutnu cenu Avdića, kao ni njegov potencijal. Takođe, u Crvenoj zvezdi smatraju da ovo nije pravi trenutak za njegovu prodaju, verujući da bi na leto posle Evropskog prvenstva za omladince na kome će Avdić predstavljati Srbiju - njegova cena mogla da bude značajno uvećana. To je razlog zašto se ne žuri na "Marakani".

Videli smo da je ovog proleća dobio veću minutažu kod Stankovića nego kod Milojevića, ali je i dalje Nair Tiknizjan prvi izbor, s tim da stalno provejavaju informacije i o odlasku Jermena.

Na kraju "sve je otvoreno" - od toga da odu obojica, do toga da i obojica ostanu u Crvenoj zvezdi.