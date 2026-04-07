Kako saznaje “Sport24”, Zenit je blizu sklapanja partnerstva sa švajcarskim Sionom koje bi podrazumevalo saradnju na nivou akademija i omladinskih timova. Ista bi se zasnivala na razvoju i razmeni mladih igrača, a u fokusu projekta bi bili igrači od 12 do 19 godina. I sve to ne podrazumeva samo fudbalsku obuku, već i obrazovni segment, a potencijalne razmene između struktura klubova posmatraju se kao jedan od elemenata buduće saradnje.

Rusi podsećaju da se trenutno formira škola koja će pratiti razvoj mladih igrača sve do univerzitetskog programa, koji će obuhvatati 7.500 sati fudbala i 6.500 sati obrazovanja, uz mogućnost razmene između klubova.

Zanimmljivo, “Sport24” takođe saznaje da bi ovom partnerstvu i budućem savezu klubova u perspektivi mogli da se priključe i Fenerbahče, Crvena zvezda i Kairat.

Ovakav rasplet, odnosno uspostavljanje saradnje, deluje kao realan scenario kada su u pitanju crveno-beli usled višegodišnje sprege koja je nastala pre svega zahvaljujući sponzorstvu Gazproma.