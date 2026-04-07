-Prvo što ljudi moraju da shvate je da Veljko Paunović u glavi nije Srbin. To je čovek koji ima španski mentalitet, španski karakter. On jeste Srbin (po nacionalnosti, prim.aut.), voli Srbiju, to nije sporno, ali je fudbalski školovan u Španiji. Meni je jedino žao što nije ranije došao, jer mislim da smo imali možda bolju ekipu i da bi mogao da napravi bolje rezultate. Ali, jednostavno rečeno - ja mu verujem. Imam poverenja u njega i voleo bih da ljudi koji su skeptični, samo da ga puste da radi. Jer, mi smo jako poznati po nestrpljenju - pričao je Jovanović za "Mozzarsport".

Nastavio je u istom ritmu.

-Psihologija, taktika, sve. Ti vidiš da kada on priča, zna o čemu priča. Vidiš da je to njegova materija. Igrač mora da ti veruje i ja sam ubeđen da ova grupa igrača u reprezentaciji Srbije veruje Veljku Paunoviću. Čak i oni momci koji nisu bili na Novom Zelandu. Ljudi treba da mu veruju, jer ono što će raditi, radiće na najbolji mogući način, kako najbolje zna, radiće savesno. Neće imati nameru da bilo koga ošteti ili da nekome radi iza leđa. Prvi put mogu da garantujem za nekog da radi u najboljem interesu za srpski fudbal.

Otkrio je neke detalje.

-Na prvom okupljanju posle Evropskog prvenstva u Mađarskoj je rekao: „Momci, svaka čast, sve je bilo super, igrali smo polufinale, nesrećno smo ispali od Portugalije, ali da znate naš sledeći cilj”. Upali se video, kad na ekranu – pehar. „Idemo ovo da osvojimo“. I sad, znaš, ti čuješ komešanje igrača, gurkaju se laktovima... Ali, onda on to konstantno ponavlja, ponavlja. I kada se desi, kada osvojiš trofej, pomisliš: „Pa čekaj, onaj čovek je to rekao pre godinu dana”. Da li smo mi bili najkvalitetniji da osvojimo pehar? Naravno da nismo. Da li smo ga zaslužili? Očigledno da jesmo. Neko je verovao - Veljko i njegov stručni štab.