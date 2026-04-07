Košarkaši Crvene zvezde večeras od 20 časova igraju na svom terenu meč 36. kola Evrolige protiv Pariza. Crveno-beli imaju skor 19-16 i pobeda im je imperativ kako bi ostali u igri za plej-in.

Tim Saše Obradovića želi da pokaže reakciju nakon bolnog poraza od Partizana u prošlom kolu, a isto tako ima motiv da se revanšira Parižanima za ubedljiv poraz u prvom delu sezone.

Ono što može da raduje navijače jeste da su kladionice potpuno na strani Zvezde.

Naime, kvota da će tim sa Malog Kalemegdana slaviti pred svojim navijačima iznosi 1.40, dok je koeficijent na trijumf francuskog predstavnika 3.75.

Zvezda više nema prava na kiks i pobeda je imperativ.