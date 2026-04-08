Srpski napadač Luka Jović vratiće se na tlo Španije prvi put još od 2022. godine, pošto će sa svojim AEK-om gostovati Raju Valjekanu u prvom meču četvrtfinala Lige konferencije.

Biće to povratak na mesto starih bitaka za golgetera koji je poslednji put na španskim terenima nastupio još 12. maja pomenute godine, kada je u dresu madridskog Reala istrčao na travu Santjago Bernabeua u duelu protiv Levantea.

Nakon te epizode u Kraljevskom klubu, Jović se otisnuo na Čizmu gde je branio boje Fiorentine i Milana, a pravu fudbalsku renesansu doživeo je prošlog leta preseljenjem u Atinu. U dresu grčkog velikana igra fantastično i ponovo je onaj stari, nemilosrdni egzekutor, o čemu najbolje svedoči i impresivna statistika od 20 postignutih golova na 38 odigranih mečeva ove sezone.