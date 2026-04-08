Da li se sećate srpske teniserke Vojislave Lukić (39) koja je važila za jednu od najlepših, ako ne i najlepšu igračicu na VTA sceni? Atraktivna Srpkinja odavno je prestala da se bavi tenisom pa se okrenula porodici. Preselila se u Hong Kong gde se udala, a uskoro očekuje i treće dete sa suprugom.

Muški deo publike ludeo je za njom, a iako nije bila toliko uspešna na terenu, van njega se pratio svaki njen korak. Posle dva porođaja, Vojislava i dalje izgleda sjajno i pleni svojom lepotom. Očigledno da je ovakav život još više ispunio.



Pitate se kakve veze ona ima sa Novakom Đokovićem. U periodu dok je ona igrana na turnirima nastala je jedna fotka koju bi mnogi mogli da protumače na razne načine. U pitanju je hit fotografija Noleta koji je svukao pantalone i pokazao donji veš, a pred njim se u hotelskoj sobi na podu nalazi upravo Vojislava Lukić koja je u šoku prekrila usta rukom.

Naravno, to je bila interna šala njih dvoje, a sve zbog toga što je Vojislava rekla kako joj je baba kupila donji veš da ga ponese u Australiju, tako je Novak obukao upravo taj donji veš i pokazao kako njemu stoji. Oni su tada bili u tinejdžerskim danima pa ne treba da čudi ovakav vid zabave.