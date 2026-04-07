U intervjuu za "Marku" je upitan o rečima Tonija Nadala da su Karlos Alkaraz i Janik Siner daleko ispred konkurencije na ATP turu. Za njega postoje trojica igrača koji bi mogli da im zadaju dosta problema.

-Postoji izvesna razlika, ali ne toliko. Aleksandar Zverev je pokazao da je blizu, možda inspirisani Tejlor Fric, a Novak Đoković uvek mora biti uzet u obzir. To su igrači koji mogu da poremete Karlosa i Janika. Tačno je da ako su obojica na svom najboljem nivou, superiorniji su od ostalih, ali postoje rivali koji im mogu otežati stvari.

Stric Rafaela Nadala je jedino izdvojio nekadašnjeg učenika Aleksandra Zvereva, za koga kaže da je bolji od 24-ostrukog šampiona Novaka Đokovića.

-Jedini za koga mislim da bi mogao malo da im zapreti jeste Zverev, pod uslovom da je spreman da promeni neke navike, i u igri i u karakteru. Ako je spreman da se bori... Jer Zverev ima sjajnu kontrolu lopte i veoma dobar servis. Rekao sam to Zverevu kada je došao da trenira. Rekao sam mu: ‘Gledaj, imaš taj servis, koliko brejkova će ti uzeti tokom meča? Dva? Onda igraj mnogo agresivnije.’ Jer ti nisi kao Rafa, koji je morao da se bori za svaki poen. Znaš da će ti u dugom meču uzeti dva brejka, zato preuzimaj mnogo veći rizik - Nadal nekad zaista izgubi kompas.