Neverovatan meč su odigrali Denver i Portland. Nagetsi su imali 18 poena minusa, ali su na krilima čudesnog Nikole Jokića slavili posle produžetka rezultatom 137:132.

Već na poluvremenu je Denver imao ogroman minus. Ništa bolje nije bilo ni u trećoj četvrtini i nije slutilo na preokret. Ipak, od četvrtog kvartala su stvari počele da se menjaju. Nagetsi su počeli da tope razliku i ušlo se u dramatičnu završnicu.

Imao je tim Dejvida Adelmana na 20 sekundi do kraja napad za pobedu i Jokić je mogao da bude tragičar.

Promašio je srpski košarkaš za dva poena iz okreta, potom je dobio još jednu šansu da iz ofanzivnog skoka vrati loptu u obruč, ali je iz odbojke takođe bio kratak.

Ipak, to nije koštalo Nagetse koji su u dodatnih pet minuta uspeli da dođu do velike pobede.

Podsetimo, Jokić je meč završio sa 35 poena, 14 skokova i 13 asistencija.