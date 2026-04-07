Nikola Jokić iz dana u dan pomera granice u NBA ligi.

Srpski košarkaš je odigrao još jednu neverovatnu utakmicu i bio je najzaslužniji za veliki preokret i pobedu Denvera nad Portlandom. Ubacio je 35 poena, a uz to imao 14 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti.

To mu je donelo priliku da se upiše u istoriju, pošto mu je ovo bila druga takva utakmica u karijeri. Niko do sada nije to uspeo da uradi dva puta još od sezone 1973/74!

Dakle, ovo se nije desilo 52 godine i Jokić je režirao novo čudo.