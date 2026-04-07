Nikola Jokić je odigrao još jednu utakmicu za pamćenje. Srpski košarkaš je u pobedi Denvera nad Portlandom ubacio 35 poena, uz 14 skokova, 13 asistencija i pet ukradenih lopti, što je brojka kakva u NBA ligi nije viđena 52 godine.

Posle meča je Jokić bio dobro raspoložen i stigao je da se našali sa američkim novinarima.

Na pitanje kako se priprema za ono što predstoji tokom leta, Nikola Jokić je tako nasmejao Amerikance do suza svojom izjavom.

- Moj bazen je spreman, samo čekam da krene lepo vreme - aludirao je Jokić na to da samo čeka da se završi ova sezona.

Govorio je Nikola i o promašenom šutu koji obično pogađa i koji je mogao skupo da košta Denver.

- Sve je bilo savršeno do samog kraja, do egzekucije. Hteo sam da "ukradem" još koju sekundu, možda sam previše razmišljao i promašio... bio je to jedan od lakših šuteva, nešto što sam bio uveren da mogu da pogodim. Bio je to sjajan pas Mareja, bio sam potpuno otvoren, ali hteo sam da potrošim vreme da im ne ostavim napad - iskren je bio Jokić.

Denver je već sada nadmašio broj pobeda iz regularnog dela prošle sezone (51 naspram 50), uprkos brojnim povredama koje su ih pratile.

- Bila je ovo nekonstantna godina, povrede, menjanje postava... ali smo ipak uspeli da ostanemo u samom vrhu. To govori o grupi momaka koju imamo u svlačionici. Pokazali smo da možemo da odgovorimo na sve izazove - zaključio je Jokić.