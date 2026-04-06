Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 12.400 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev i dalje nalazi na trećoj poziciji sa 5.205 poena.
Italijan Lorenco Muzeti je zadržao peto mesto na ATP listi, a potom slede Australijanac Aleks de Minor i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.
Amerikanci Tejlor Fric i Ben Šelton su zamenili mesta. Šelton je sada osmi na ATP listi, dok je Fric pao na devetu poziciju. Rus Danil Medvedev je i dalje deseti teniser sveta.
Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović je pao za jednu poziciju i trenutno se nalazi na 59. mestu na ATP listi sa 875 poena.
Hamad Međedović je pokvario plasman za dve pozicije i sada je 83. igrač sveta sa 680 bodova, dok je Dušan Lajović napredovao do 128. mesta sa 499 poena. Laslo Đere je 201. na ATP listi sa 288 bodova.
Komentari (0)