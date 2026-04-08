Povom smrti Vujoševića oglasio se i KK Partizan.

-Porodica Vujošević i Košarkaški klub Partizan, primili su vest da je danas, 8. aprila, preminuo legendarni Duško Vujošević! Supruga Ana i sin Luka, potvrdili su informaciju od koje su svi strahovali nakon što se neponovljivom crno-belom generalu pogoršalo zdravstveno stanje pre nekoliko nedelja.

Ovim putem, KK Partizan upućuje saučešće porodici, a o vremenu i mestu komemoracije i sahrane, javnost će biti naknadno obaveštena - poručili su crno-beli.

Tužni dani za sve u Humskoj...