Ženska teniska reprezentacija Srbije obezbedila je pobedu protiv Slovačke, pošto je povela sa 2:0 u meču prvog kola grupe A Evro-afričke grupe 1 Bili Džin King kupa, koji se igra u portugalskom Oeirasu.

Teodora Kostović je donela prvi poen Srbiji pobedom protiv Slovakinje Mie Pohankove 6:4, 6:1. Meč je počeo juče, ali je zbog kiše bio prekinut pri rezultatu 6:4, 3:0 za srpsku teniserku. Kostović je sigurnom igrom danas u nastavku meča uspela da dođe do pobede.

- Srećna sam što sam donela prvi poen Srbiji, pogotovo što je za mene velika čast da igram za reprezentaciju. Po rezultatu deluje da je to bilo lako, ali meč je bio težak pogotovo zbog prekida pa i promene terena. Od nje sam izgubila na Rolan Garosu pa je i to bio dodatni motiv. U dobroj sam formi i nadam se dobrim igrama u nastavku - izjavila je Kostović, preneo je TSS.

Pobedu Srbiji je obezbedila Lola Radivojević, koja je nadigrala Rebeku Sramkovu 6:2, 6:2.

- Odlično sam ušla u meč. Imali smo plan igre koji sam ispoštovala. Protivnica je dobra igračica, bila je i u Top 100, pa sam dala sebi izazov da igram za Srbiju i da se borim. Jako je lepo pobediti za svoju zemlju. I Teodora je igrala odlično, sada nas čeka meč sa Hrvatskom. Neće biti lako, ali smo spremne da damo sve od sebe za pobedu - poručila je Radivojević.

Kasnije danas biće odigran i dubl meč. Za Srbiju će igrati Aleksandra Krunić i Natalija Senić, dok će za Slovačku da nastupe Viktorija Hrunčakova i Tereza Mihalikova.

Teniserke Srbije će od 16 časova odigrati meč drugog kola protiv Hrvatske.