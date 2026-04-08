Tužna vest koja je obeležila današnji dan je smrt Duška Vujoševića. Čuveni trener Partizana je preminuo u 68. godini nakon tuge i teške bolesti.

Crno-bele je vodio u četiri navrata, a poslednji put je to bilo od 2012. do 2015. godine, kada je vodio velike bitke sa Crvenom zvezdom.

Često je Dule ratovao sa "delijama", ali je u poslednjoj sezoni stekao njihovo poštovanje. To se desilo kada su crveno-beli u junu 2015. osvojili titulu prvaka Srbije, čime su prekinuli dominaciju najvećeg rivala koju je započeo upravo Vujošević.

Nije voleo da gubi, ali je dostojno prihvatao poraz.

Kada su svi očekivali haos nakon izgubljene titule, Dule je povukao gospodski potez. Sportski je čestitao protivniku, za razliku od nekih ranijih, ali i kasnijih godina, gde smo gledali napuštanja postolja i traženje alibija kroz sudije. Međutim, to nije bilo sve.

Vujošević je sprečio svoje igrače da napuste teren nakon što su dobili medalje za drugo mesto, a zatim je tražio i da aplaudiraju protivniku dok je dobijao pehar i medalje.

Tim potezom je zauvek "kupio" navijače Zvezde i stekao njihovo poštovanje.