Golove za šampiona Nemačke postigli su Luis Dijas u 41. i Hari Kejn u 46. minutu, dok je jedini pogodak za Real Madrid postigao Kilijan Mbape u 74. minutu.



Prvu ozbiljniju priliku imao je Bajern u devetom minutu, kada je do lopte pred golom došao Dajo Upamekano, ali ju je loše zahvatio.



Real Madrid je pokušavao iz kontranapada da dođe do šansi, a jednu od boljih domaći tim imao je u 18. minutu, kada je sa ivice kaznenog prostora šutirao Vinisijus Žunior, a njegov udarac zaustavio golman Bajerna Manuel Nojer i poslao u korner.



Bajern je sa druge strane pokušavao da uigranim akcijama dođe do gola, a prvo poluvreme proteklo je bez dužih prekida igre.



U 29. minutu španski tim je posle kontre Mbapea imao šansu za vođstvo, ali je njegov šut iskosa zaustavio Nojer.



Bavarski klub je poveo u 41. minutu posle odlične akcije. Loptu je u prostor poslao Serž Gnabri, a sam pred golmana Andrija Lunina izašao je Dijas, koji je lako savladao ukrajinskog čuvara mreže.



U prvom poluvremenu promene rezultata nije bilo, a samo 20 sekundi igre u drugom delu bilo je dovoljno Bajernu da dođe do drugog pogotka, nakon što je sa ivice kaznenog prostora precizan udarac uputio Kejn.



Bajern je novu priliku imao u 56. minutu, kada je posle solo prodora udarac iz daljine uputio Majkl Olis, a odbranu je zabeležio Lunin.



Real Madrid je u narednih 20-ak minuta imao inicijativu, a šanse su redom imali Vinisijus Žunior i Mbape.



Brazilski napadač je najbolju priliku imao u 61. minutu, kada je veliku grešku u odbrani napravio igrač Bajerna Upamekano. Golman Nojer je izašao sa gola, pokušao da skrati ugao, a Žunior je pogodio samo spoljni deo mreže.



Četiri minuta kasnije Mbape je iz šesnaesterca šutirao, ali je njegov udarac odbranio Nojer, a francuski napadač je novu priliku imao u 68. minutu, kada je šutirao iskosa, a lopta završila tik pored gola.



Mbape se u strelce upisao u 74. minutu, nakon što je loptu pred gol poslao Trent Aleksander-Arnold. Mbape je do lopte došao pre Upamekana i poslao je u mrežu Bajerna.



Real Madrid je u nastavku pokušao da dođe do izjednačenja, najbolju priliku imao je Žunior u 83. minutu, ali je i njegov kao i udarac Edera Militaa u istom minutu odbranio Nojer.



Bajern je do trećeg pogotka mogao u 89. minutu, kada je iz blizine šutirao Džamal Musijala, ali je lopta završila pored gola.



Već u sledećem napadu šansu je imao domaći tim, ali je udarac iz daljine Mbapea završio takođe pored gola.



Revanš je na programu u sredu, 15. aprila u Minhenu. Pobednik ovog dvomeča u polufinalu Lige šampiona igraće protiv pobednika dvomeča između Pari Sen Žermena i Liverpula.

Arsenal je do pobede stigao golom Kaija Haverca u prvom minutu sudijske nadoknade.

Sporting je imao veliku priliku u šestom Minutu. Maksimilijano Arauho je šutirao snažno sa ivice šesnaesterca, ali je njegov udarac zaustavila prečka.

Arsenal je odgovorio u 15. minutu kada je Noni Madueke direktno iz kornera pogodio prečku.

Do kraja poluvremena nije bilo ozbiljnijih šansi, i taj deo igre se završio bez pogodaka.

U 63. minutu Martin Zubimedi je udarcem sa oko 20 metara zatresao mrežu Sportinga, ali je nakon intervencije iz VAR sobe pogodak poništen zbog ofsajda u kom se našao Viktor Đekereš u začetku akcije.

Nakon centaršuta Luisa Suaresa u 83. minutu glavom u padu je pokušao Fransisko Trinkao, ali je dobro postavljen bio golman Arsenala Raja.

Dva minuta kasnije udarac sa distance oprobao je Gabrijel Martineli, ali je njegov udarac zaustavio golmana Sportinga Silva.

Mogao je Sporting do pobede u 87. minutu, ali je ponovo dobar bio Raja i uspeo da zaustavi pokušaje Genija i Suaresa.

Odlučujući trenutak viđen je u prvom minutu sudijske nadoknade vremena. Martineli je odlično pronašao Haverca, koji se našao sam ispred golmana i rutinski zatresao mrežu.

REAL MADRID - BAJERN 1:2 (0:1)

Stadion: Santijago Bernabeu (Madrid)

Sudija: Majkl Oliver (Engleska)

SPORTING - ARSENAL 0:1 (0:0)

Stadion: Hose Alvalade (Lisabon)

Sudija: Danijel Zibert (Nemačka)

Kraj!

90+1 - Gooool! Arsenal stiže do pogotka, strelac je Haverc! 89. minut - Ređaju se šanse kao na traci, sada je Mbape imao puno prostora, namestio se, ali je šutirao pored gola. 88. minut - Sjajna akcija Bajerna, Musijala propušta priliku da dotuče Real. 85. minut - Potpuna inicijativa fudbalera Reala, ali Bajern odoleva. 79. minut - Udarac Brajana Dijaza, brani Nojer. 74. minut - Goooool! Real se vraća u igru, Mbape smanjuje na 1:2! 68. minut - Nova prilika za Mbapea, lopta ide pored gola. 66. minut: Strašna akcija Reala, udarac Mbapea i spektakularna odbrana Nojera! 61. minut - Najveća prilika za Real! Kardinalna greška Upamekana, poklonio je loptu Vinisijusu ispred svog gola, imao je Brazilac sve vreme ovog sveta, ali je pogodio samo spoljni deo mreže. 57. minut - Preti Sporting, Trinkao je probao, lopta odlazi pored gola. 46. minut - Goooool! Bajern vodi 2:0, sjajan gol Kejna! 45. minut - Poluvreme, Bajern vodi 1:0, nema golova u Lisabonu. 41. minut - Gooool! Bajern vodi, strelac je Dijaz! Kakva majstorska akcija u pet poteza, Gnabrijev pas iza leđa odbrane za Luisa Dijasa, koji to lako pretvara u vođstvo! 35. minut: Vinisijus sa levog boka u sredinu, namestio se na šut, po zemlji, lak posao za Nojera. 28. minut - Kakva šansa za Bajern! Imao je Gnabri koji je presekao očajnu povratnu loptu koju je odigrao Hojsen ka golmanu, ali je Lunjin uspeo da odbrani. 25. minut: Preti Real, ali Nojer je večeras odličan. 18. minut: Vinisijus u prepoznatljivom prodoru, ušao je s boka u sredinu, šutirao sa 16 metara, Nojer je uspeo da odbrani. 15. minut: Madueke je direktno iz kornera pogodio prečku Sportingovog gola! 6. minut: Oboren je Oliz ispred samog Realovog šesnaesterca. Dobra prilika za Bajern iz slobodnjaka. Probao je Oliz iz slobodnog udarca, lopta je očešala nekog u živom zidu i završila u korneru.

1.minut - Utakmice su počele. Bajern odmah preti preko Lajmera.

20.00 - Viktor Đokereš je prošlog leta prešao iz Sportinga u Arsenal u transferu vrednom 63,5 miliona evra. Šveđanin se ove nedelje vraća u Lisabon, gde je doživeo igrački procvat postigavši 68 golova na 66 prvenstvenih utakmica.



19.58 - Bajern nije izbacio Madrid u nokaut fazi još od sezone 2011/12. Od tada je, kraljevski klub slavio četiri puta zaredom, uključujući polufinale na putu do njihove rekordne 15. titule 2024.



19.56 - Timovi iz Madrida i Minhena se poznaju bolje nego bilo koja druga dva tima u takmičenju. Sastali su se rekordnih 28 puta. Madrid ima 13 pobeda, Bajern 11, uz četiri remija.



19.55 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmicama četvrtfinala Lige šampiona. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Madrida i Lisabona.