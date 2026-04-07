Pirejski klub je na krilima briljantnih Saše Vezenkova i Tajlera Dorsija uspeo da zabeleži vrlo važnu pobedu u borbi za prvo mesto, dok se Realu bitka za TOP 6 znatno zakomplikovala.

Dorsi je utakmicu završio sa 35 poena (8/12 za tri), Vezenkov je dodao 24 poena. Upravo su pomenuta dvojica i na samom početku utakmice režirali dvocifrenu prednost. Olimpijakos je imao i 15 poena prednosti, ali je Real vezao veliku seriju u drugoj četvrtini i poveo pet razlike.

Tada je stao madridski klub, a sve u nastavku bilo je delo Vezenkova i Dorsija. Olimpijakos je rutinski u drugom poluvremenu kruzirao do pobede i upisao 24. trijumf dovoljan da preuzme lidersku poziciju u Evroligi.

Najefikasniji ubedljivo je bio Tajler Dorsi sa 37 poena (indeks 43), Saša Vezenkov dodao je 24 poena. Sa druge strane, Trej Lajls je ubacio 22 poena.