Ova pobeda, i te kako, znači crveno-belima u borbi za Top 10, pošto su zadržali jednu pobedu prednosti u odnosu na pratioce.
Posle meča, trener crveno-belih Saša Obradović izneo je svoje utiske.
- Uradili smo veliki posao. U drugom poluvremenu smo ih u odbrani usporili. To nije lako. Uradili smo to na neverovatan način. zaista sam srećan-. Blizu smo plej ofa. Sledeća utakmica je važnija od ove.
Potom je istakao zajedništvo kao ključni faktor.
- Doprinos svih je bio veliki. Igrali smo zajedno, bilo je dobro - zaključio je Obradović posle meča.
