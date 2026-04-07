- Sjajna i bitna pobeda za nas. Pariz nije lak protivnik, ali smo u drugom poluvremenu defanzivno našli način da ih pobedimo i idemo sa punim samopouzdanjem u Vilerban - naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.
Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Pariz 94:81, u utakmici 36. kola Evrolige.
Crveno-beli su deveti na tabeli sa 20 pobeda i 16 poraza, dok Pariz zauzima 16. mesto sa skorom 14/22.
- Svi znamo da odbranom treba da lomiš protivnike, nije uvek lako sve zaustaviti, pogotovo ekipe koje više nemaju šanse za nastavak takmičenja. Ako pričamo i dobro radimo u odbrani možemo da nađemo neke lake poene i formu igrača koji je traže. Stvari koje su bile važne uprostiti u pripremi utakmice bile su trčanje, skok i dobra komunikacija. Bilo je potrebno i igru uprostiti isto, zbog mentalnog statusa nakon utakmice protiv Partizana, i to je dobro delovalo - rekao je Obradović.
Obradović je rekao da ekipa Pariza igra jako "atipično" i da ima sposobnost da u svakom momentu preokrene utakmicu.
- Mislim da svako ima problem sa ovim timom. Dovedu te do očaja ponekad. Imali smo kontrolu, našli smo načine u drugom poluvremenu. Nije lako kontrolisati tu ekipu, u svakom minutu mogu da okrenu rezultat. Spustili smo ih na samo šest pogođenih trojki iz 31 pokušaja. Imali smo dobar fokus na njihove najbolje šutere - kazao je Obradović.
Trener Crvene zvezde pohvalio je igru Stefana Miljenovića i Tajsona Kartera.
- Bitno je da je dobar put tih igrača koji su manje dobijali šansu, poput Kartera i Miljenovića. Karter je bio vrlo produktivan odbrambeno. On je jedan igrač koji tek dolazi. Dobro je da imamo još jednog organizatora igre, uz Kodija - rekao je Obradović.
Obradović je izjavio i da je Donatas Motiejunas ispao iz rotacije zbog viška igrača na poziciji centra, kao i da tim mora da pronađe način da Džereda Batlera vrati u dobru formu.
- U ovom momentu manje imamo Batlera, moramo da nađemo način da ga vratimo jer nam je sigurno bitan igrač. Ušao je u neku zonu prevelikog razmišljanja, koja mu smeta da donosi dobre odluke u igri - naveo je on.
Trener Crvene zvezde rekao je i da je važno u dobroj formi zadržiti Ognjena Dobrića, koji je večeras postigao 19 poena, kao i da su on i Kalinić igrači koji imaju iskustvo igranja bitnih utakmica.
Obradović je dodao da je veoma bitno da se zadrži i dobar fokus, energija i zajedništvo u ekipi.
- Bitno je da rastemo iz ovakvih utakmica, postoji jako veliki pritisak da pobedimo - kazao je trener Crvene zvezde.
Crveno-beli će svoju utakmicu narednog kola odigrati u petak, 10. aprila, kad će na gostujućem terenu u Vilerbanu igrati protiv Asvela.
Košarka
MORAMO DA VRATIMO BATLERA Obradović otkrio šta je presudilo protiv Pariza
Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa uspela da, uz pomoć odlične igre u odbrani u drugom poluvremenu, dođe do važne pobede nad Parizom
Komentari (0)