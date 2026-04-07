- Sjajna i bitna pobeda za nas. Pariz nije lak protivnik, ali smo u drugom poluvremenu defanzivno našli način da ih pobedimo i idemo sa punim samopouzdanjem u Vilerban - naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.



Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Pariz 94:81, u utakmici 36. kola Evrolige.



Crveno-beli su deveti na tabeli sa 20 pobeda i 16 poraza, dok Pariz zauzima 16. mesto sa skorom 14/22.



- Svi znamo da odbranom treba da lomiš protivnike, nije uvek lako sve zaustaviti, pogotovo ekipe koje više nemaju šanse za nastavak takmičenja. Ako pričamo i dobro radimo u odbrani možemo da nađemo neke lake poene i formu igrača koji je traže. Stvari koje su bile važne uprostiti u pripremi utakmice bile su trčanje, skok i dobra komunikacija. Bilo je potrebno i igru uprostiti isto, zbog mentalnog statusa nakon utakmice protiv Partizana, i to je dobro delovalo - rekao je Obradović.



Obradović je rekao da ekipa Pariza igra jako "atipično" i da ima sposobnost da u svakom momentu preokrene utakmicu.



- Mislim da svako ima problem sa ovim timom. Dovedu te do očaja ponekad. Imali smo kontrolu, našli smo načine u drugom poluvremenu. Nije lako kontrolisati tu ekipu, u svakom minutu mogu da okrenu rezultat. Spustili smo ih na samo šest pogođenih trojki iz 31 pokušaja. Imali smo dobar fokus na njihove najbolje šutere - kazao je Obradović.



Trener Crvene zvezde pohvalio je igru Stefana Miljenovića i Tajsona Kartera.



- Bitno je da je dobar put tih igrača koji su manje dobijali šansu, poput Kartera i Miljenovića. Karter je bio vrlo produktivan odbrambeno. On je jedan igrač koji tek dolazi. Dobro je da imamo još jednog organizatora igre, uz Kodija - rekao je Obradović.



Obradović je izjavio i da je Donatas Motiejunas ispao iz rotacije zbog viška igrača na poziciji centra, kao i da tim mora da pronađe način da Džereda Batlera vrati u dobru formu.



- U ovom momentu manje imamo Batlera, moramo da nađemo način da ga vratimo jer nam je sigurno bitan igrač. Ušao je u neku zonu prevelikog razmišljanja, koja mu smeta da donosi dobre odluke u igri - naveo je on.



Trener Crvene zvezde rekao je i da je važno u dobroj formi zadržiti Ognjena Dobrića, koji je večeras postigao 19 poena, kao i da su on i Kalinić igrači koji imaju iskustvo igranja bitnih utakmica.



Obradović je dodao da je veoma bitno da se zadrži i dobar fokus, energija i zajedništvo u ekipi.



- Bitno je da rastemo iz ovakvih utakmica, postoji jako veliki pritisak da pobedimo - kazao je trener Crvene zvezde.



Crveno-beli će svoju utakmicu narednog kola odigrati u petak, 10. aprila, kad će na gostujućem terenu u Vilerbanu igrati protiv Asvela.