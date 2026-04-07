Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Pariz u 36. kolu Evrolige rezultatom 94:81.

Jedan od najvažnijoh igrača crveno-belih Džered Batler nalazi se u krizi već neko vreme, a ni ove večeri nije uspeo da pronađe pravu formu, pošto je postigao tek tri poena. Ipak, posle meča je sve oduševio.

Kada je meč već bio gotov, igrači su otišli kod navijača i zajedno su slavili, skakali, pevali i radovali se važnom trijumfu. Potom se Džered Batler našao u situaciji kada je rasplakao mladog navijača. Batler je skinuo patike i poklonio ih jednom dečku, koji je odmah briznuo u plač.