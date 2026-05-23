Velimir Perasović je poznati hrvatski trener i bivši košarkaš koji trenutno radi u ruskom Uniksu iz Kazanja.

Perasović je tokom bogate igračke i karijere bio tri puta šampion Evrolige (sa splitskom Jugoplastikom), dok je kao trener uspeo da osvoji Evrokup dok je sedeo na klupi Valensije.

Tri puta je sedao na klupu Baskonije, a kako stvari stoje mogao bi i četvrti put.

Španski mediji navode da će Perasović biti glavna meta ukoliko Paolo Galbijati zaista napusti redove Baskonije ovog leta.

Italijanski stručnjak je u Vitoriju došao iz Trenta sa kojima je bio osvajač Kupa Italije i dva puta ih vodio do plej-ofa Serije A.

Ove sezone je sa Baskonijom uzeo Kup Kralja u Španiji, ali se svakako nalazi na izlaznim vratima.

Španski Evroligaš je već najavio potencijalni dolazak američkog centra Markusa Bingama iz ruskog Uniksa, a sa njim u paketu bi mogao da stigne i trener Velimir Perasović.