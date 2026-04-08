Rat na Bliskom istoku ne štedi ni profesionalne sportiste. Posledice je osetila i atletika, konkretno, Dijamantska liga koja je suočena s ozbiljnim organizacionim problemima.

Jedno od najprestižnijih događaja u okviru “kraljice sportova”, inače jednodnevno takmičenje u 15 disciplina, prvobitno je trebalo da se održi 8. maja u Dohi. Međutim, zvaničnici su se oglasili i potvrdili da će Dijamantska liga u Kataru biti na programu više od mesec dana kasnije – 19. juna. I to samo ako se steknu uslovi. Došlo je i do promene mesta odigravanja, pa će umesto Katar sport kluba domaćin biti Kalifa internacionalni stadion. Nema sumnje da su ove nepožljne okolnosti pokvarile planove i našim najvećim atletskim zvezdama - Angelini Topić i Adriani Vilagoš, koje u skoku uvis i bacanju koplja u poslednje vreme imaju najviše domete.

- U prethodnim nedeljama Dijamantska liga pratila je situaciju u Dohi, radili smo u koordinaciji sa organizatorima, katarskim vlastima i drugim deoničarima. U interesu sportista i bezbednosti gledalaca, odlučili smo da odložimo miting. Ukoliko uslovi to budu dozvolili održaće se 19. juna. S obzirom da će temperature biti visoke u Dohi takmičenje je pomereno na Kalifa stadion. Datum održavanja je pomeren sa nadom da će do tada popustiti tenzije u regionu. Ipak, bilo je potrebno promeniti i stadion zbog visokih temperatura koje se u tom periodu očekuju na Bliskom istoku. Nova ima klimatizaciju – poručili su zvaničnici Dijamatske lige.