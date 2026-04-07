Muška vaterpolo reprezentacija Hrvatske započela je svoj nastup na Svetskom kupu Divizije 1 ubedljivom pobedom nad SAD rezultatom 16-7 (4-1, 5-1, 4-3, 3-2).

Što se tiče rezultata, sve je odlučeno veoma brzo.

A mnogo više se priča o jedinom trenutak koji je izazvao ogromnu zabrinutost i dogodio se neposredno pred kraj utakmice.

Luka Bukić je dobio neprijatan udarac u oko, a fotografija je obišla ceo svet.

-Nema vidljivih oštećenja rožnjače, ali je vid trenutno zamućen i očekuje se oporavak van bazena. Povreda je ozbiljna i zahteva dodatne testove - napisao je Hrvatski vaterpolo savez na svojim društvenim mrežama.