Trener Karšijake Ahmet Kandemir, govorio je o ponašanju Dušana Alimpijevića.

Podsetimo, selektor Srbije i trener Bešiktaša je isključen zbog žustrog prigovaranja u finišu utakmice protiv Karšijake.

- On je naš kolega, ali Bešiktaš je klub Hakija Jetena (nekadašnji predsednik), Sulejmana Sebe i Vedata Okjara (bivši igrači). Ovaj poslednji je govorio: ‘Ne mogu da lažem sudiju dok nosim dres Bešiktaša -rekao je Kandemir i dodao:

- Mislim da je problem u tome što vrši pritisak na sudije, podižu publiku i iznuđuju faulove protiv rivala. Mislim da ljudi koji trenutno vode Bešiktaš moraju da obrate pažnju na to, iz poštovanja prema Sulejmanu Sebi, Hakiju Jetenu i Vedatu Okjaru.

Bešiktaš je na kraju slavio rezultatom 92:86.