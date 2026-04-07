Dušan Vlahović se povredio tokom zagrevanja na meču Juventus - Đenova i zabrinuo sve navijače "bjanko-nera", a sada se otkriveno i o kakvoj se povredi radi.

Naime, reprezentativac Srbije trebalo je da uđe u igru oko 60. minuta, ali je osetio bol u levoj nozi, zbog čega se vratio na klupu na kojoj je presedeo ostatak meča sa ledom oko levog lista.

Rano jutros podvrgnut je detaljnim testovima u "Juventus medical" klinici u Torinu, gde je utvrđeno da srpski reprezentativac ima povredu (leziju) niskog stepena mišića soleusa.

Soleus je mišić koji se nalazi u listu noge, ispod gastroknemijusa, a kako se procenjuje, Vlahović bi mogao da izostane sa terena do maja meseca!