Vaterpolo reprezentacija Hrvatske savladala je SAD rezultatom 16:7, a meč je obeležila užasna povreda Luke Bukića koji je umalo ostao bez oka.

Bukić je u jednom od duela dobio udarac prstom od strane američkog vaterpoliste, do te mere da mu je skoro ceo prst gurnuo u oko.

Odmah je napustio igru, a nakon meča se oglasio i Hrvatski vaterpolo Savez uz fotografiju i opis:

- Ako vam se ne sviđaju ovakve scene - preskočite je. Ovo je vaterpolo u svom najrealističnijem izdanju. Vaterpolo može biti veoma grub sport, što je pokazala situacija na kraju utakmice protiv SAD, kada je Luka Bukić pogođen prstom u oko. Možda zvuči bezopasno, ali fotografija govori drugačije.

Iz štaba izveštavaju da je Luka dobro - nema vidljivih oštećenja rožnjače, ali mu je vid trenutno zamućen i oporavljaće se van bazena. Povreda je ozbiljna i zahteva dodatne testove. Luka, želimo ti brz i bezbedan oporavak! - saopšteno je.