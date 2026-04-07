Prema navodima medija, Lučesku je preminuo ovog utorka, 7. aprila, nakon što je proglašena moždana smrt.

Iskusni trener je u petak doživeo srčani udar, nakon čega je hitno hospitalizovan i stavljen u indukovanu komu. Uprkos naporima lekara, njegovo stanje se pogoršalo, a tokom noći je potvrđen smrtni ishod.

Lučesku je ostavio dubok trag u evropskom fudbalu. Tokom bogate karijere predvodio je brojne klubove i reprezentacije, uključujući Dinamo Bukurešt, Šahtjor Donjeck i reprezentaciju Rumunije, sa kojima je ostvario značajne uspehe i izgradio reputaciju jednog od najcenjenijih trenera svoje generacije.

Njegov sin, Razvan Lučesku, trener grčkog PAOK, hitno je doputovao u Bukurešt kako bi bio uz oca u poslednjim trenucima. Uz porodicu su bili i Lučeskuova supruga Neli i unuka Marilu.