Košarkaši Efesa i Partizana igraju meč 36. kola Evrolige, a pred ovaj susret održan je minut ćutanja u čast preminulog trenera Duška Vujoševića.



Podsetimo, Evroliga je donela odluku da sve utakmice tog takmičenja počnu minutom ćutanja. U pitanju su preostale utakmice Evrolige koje se igraju ove srede, kao i celog 37. kola koje je na programu u četvrtak i petak.