Najtrofejniji trener u istoriji košarkaškog kluba Partizan preminuo je posle problema sa bubrezima koji su ga mučili godinama.

U martu ove godine Vujošević je primljen u bolnicu jer mu se stanje pogoršalo kada su se pored bubrega, javili i problemi sa srcem.

Njemu je 2025. godine u Belorusiji presađen bubreg.

Najviše uspeha imao je trenirajuću Partizan, a radio je još i u CSKA iz Moskve, Crvenoj zvezdi, OKK Beogradu, Limožu, Klužu... kao i reprezentacijama Srbije i Crne Gore, odnosno Bosne i Hercegovine.