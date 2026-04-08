Ova užasna vest potresla je čitavu Srbiju, a na konferenciji "Put šampion", pred početak trećeg panela održan je minut ćutanja u čast legendarnog trenera.

Duško Vujošević je primljen u bolnicu pre par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Vujošević je najveći trag u košarci ostavio je kao trener Partizana, sa kojim je osvojio brojne trofeje, a vodio je i OKK Beograd, Mladost Zemun, Oksimesu, Crvenu zvezdu, Brešu, Pistoju, Pezaro, Radnički Beograd, CSKA Moskvu, Limož i Kluž, a bio je i selektor Srbije i Crne Gore, kao i Bosne i Hercegovine.