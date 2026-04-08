Vest o smrti proslavljenog trenera Duško Vujošević zatekla je bivšeg selektora Srbije Svetislav Pešić tokom putovanja između Bolonje i Milana, gde sa ekipom Bajerna ima obaveze u Evroligi.

- Sad sam čuo, u autobusu - rekao je Svetislava Pešića za Sportklub na vest o smrti Duška Vujoševića koja ga je zatekla.

- Nekako ipak iznenada… Znam da je Dule imao probleme, ali u poslednje vreme se nekako stišalo - nastavio je Kari.

Iako su često bili na suprotnim stranama terena, dvojicu trenera oduvek je povezivalo međusobno poštovanje i uvažavanje.

- Ja mislim da je Dule sigurno jedan od najboljih trenera u Evropi svih vremena. Danas se samo gledaju rezultati, pa proglašavaju po titulama samo ko je najbolji. On jeste pobeđivao sa svojim timovima, naravno, ali njegovo najveće dostignuće ipak su igrači koje je otkrivao i stvarao - kaže Pešić za Sport klub i dodaje:

- Nije odustajao od jugoslovenske metode treninga, bio je autentičan i verovao je u ono što radi, tu kod njega nije bilo kompromisa. Uvek sam ga podržavao s tog aspekta. Jedan je od retkih koji je nastavio tu čuvenu jugoslovensku školu košarke. Odajem mu veliko priznanje.

Pešić je posebno naglasio i Vujoševićevu posvećenost poslu, ističući koliko se davao košarci.

- Njegova ogromna posvećenost pre svega košarci verovatno je uticala i na njegovo zdravlje. Nije se čuvao verovatno… Mi treneri ne razmišljamo o sebi, već o drugima – da druge učinimo boljima, i po tome je bio jedinstven - zaključuje Pešić.