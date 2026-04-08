Velika tuga je zadesila srpsku i evropsku košarku. Preminuo je legendarni Duško Vujošević u 68. godini.

Apsolutno najveći trag je ostavio u Partizanu koji je vodio u četiri navrata, a posebno se pamti period od 2001. do 2010. godine. Za to vreme je radio sa mnogim igračima, što domaćih, što stranih i bio je najzaslužniji što je većina njih napravila velike karijere.

Jedan od njih je i Bo Mekejleb, koji važi za jednog od najboljih stranaca koji su nosili crno-beli dres. Njih dvojica su sarađivali u čuvenoj sezoni 2009/10, kada je Partizan otišao na fajnal-for Evrolige u Parizu.

Bivši američki plemejker je sa velikom tugom primio vest o smrti svog bivšeg trenera.

- Počivaj u miru legendu, uvek ćeš mi nedostajati. Ovo je stvarno sr***e - napisao je Lester Bo Mekejleb putem svog naloga na društvenoj mreži "X".