Nekadašnji košarkaš Partizana, a sada član Dubaija, Davis Bertans, otkrio je u kom klubu će završiti karijeru.

Letonac je u razgovoru za "Basketnews" potvrdio da će mu poslednji klub u karijeri biti Dubai.

- To je do njih, ako ne žele da ugovor bude javan. Mogu da garantujem da kada god dođe vreme za penziju, to će biti u dresu Dubaija - rekao je Bertans.

Upitan je zašto ne bi završio karijeru bliže Letoniji.

- Da ste me pitali možda pre dve godine, kada sam završio u NBA ligi, ratzmotrio bih sve opcije u Evroligi. Ipak, tada su svima rosteri bili popunjeni, pa sam doneo odluku da dođem u Dubai i pomognem im da rastu kao tim sa iskustvom koje imam u Evroligi i NBA. Moja porodica voli ovaj grad. Mislim da sam napravio dobru odluku - rekao je Bertans.

Žalgiris nikada nije bio opcija?

- Ne, nije bilo ponude. U tom smislu, nikad nije bila pocija. Da sam imao ponudu, definitivno bi je razmotrio - dodao je Letonac.

Bertans je u Partizanu igrao od 2012. do 2014. godine i za to vreme postao miljenik navijača. U Dubai je stigao 2024. nakon dugo godina u NBA ligi.