Legendarni košarkaški trener Duško Vujošević preminuo je ove srede u 67. godini.

Vujošević je primljen u bolnicu nekoliko par nedelja, usled problema sa srcem, a imao je i upalu pluća, kao i problem sa bubregom za koji mu je urađena transplantacija prošle godine u Belorusiji.

Od Vujoševiće se redom opraštaju, njegovi bivši igrači, protivnici, klubovi.

Oglasio se i legendarni Moka Slavnić.

- Žao mi je, otišao je prerano i u dosta teškim mukama. Bio sam u kontaktu sa njegovim i mojim doktorom Milanom Radovanovićem. On me je često informisao, davao sam mu podršku putem poruka. Ali, eto... Nije uspeo tu najvažniju bitku da dobije. On je paradigma trenera koji nikada nije igrao sport gde je bio trener, ali to je nadoknadio pameću, jer to jedino tako može. Ako si jako inteligentan, onda nije važno da li si igrao. Bitno je samo da razumeš sport - rekao je Slavnić za "Telegraf".

- O njegovim uspesima je glupo govoriti, minimalno što će ostati je to što je najtrofejniji trener Partizana svih vremena. Voleo je da da šansu mladima, tu sam video i sebe i svi koji to rade, ja ih posebno cenim. Ovom prilikom mogu samo da izjavim saučešće njegovoj porodici. Bio je odličan suprug, divan otac i eto, žao mi je što se sve desilo - naveo je Moka.