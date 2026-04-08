Omladinska reprezentacija Srbije u poslednje vreme beleži odlične rezultate, ali sada su stigle loše vesti za generaciju predvođenu selektorom Gordanom Petrićem.

Mladi fudbaler Štutgarta Mirza Ćatović, rođen u Tutinu 1. maja 2007. godine, odbio je poziv Fudbalskog saveza Srbije da zaigra za mlađe kategorije “orlova”. On je odlučio da nastupi za selekciju Nemačke, zemlje u kojoj je fudbalski stasao.

- Pratili smo više od 150 igrača iz dijaspore, pozvali smo njih 26 koji su prošli sve filtere, odbio nas je jedino Mirza Ćatović iz Štutgarta. To je profil igrača koji nam je potreban, ali u poslednjem trenutku je odabrao Nemačku – otkrio je Ranko Stojić, funkcioner FSS za razvoj.

Omladinci su, podsetimo, u grupi smrti kvalifikacija za Evropsko prvenstvo nedavno iza sebe ostavili velesile poput Engleske i Portugala, odnosno vršnjake iz Poljske.

S druge strane, Ćatović je na ceni u Štutgartu i uskoro ga čeka debi za prvi tim “švaba” nakon što je ove sezone nekoliko puta bio u protokolu za mečeve seniora.