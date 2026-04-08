Fudbaleri Spartaka iz Moskve plasirali su se u finale regije Kupa Rusije, pošto su u revanšu savladali Zenit u gostima. Nije bilo golova nakon 90 minuta, a onda je tim iz prestonice Rusije slavio u penal seriji rezultatom 7:6.

Meč je obeležila sjajna slika sa tribina stadiona u Sankt Peterburgu. U trenucima kada se lomio rezultat, navijači oba kluba – inače veliki rivali – ujedinili su se u glasnom skandiranju: „Kosovo – Srbija“. Ova zajednička poruka ruskih navijača još jednom je potvrdila duboko poštovanje i bratske veze koje neguju prema srpskom narodu, stavljajući na trenutak klupske boje u drugi plan.

Spartak će u finalu igrati protiv gradskog rivala CSKA, koji je dan ranije ubedljivo savladao Krila Sovjetov rezultatom 5:2. Finalni meč regije na programu je između 5. i 7. maja.

Pobednik tog duela plasiraće se u Superfinale turnira, gde će snage odmeriti sa pobednikom „RPL puta“, u kojem se za trofej bore Dinamo i Krasnodar (prvi meč završen je 0:0).