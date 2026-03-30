Predstavnik Spartaka iz Moskve prisustvovao je prijateljskoj utakmici između Jermenije i Belorusije u Jerevanu, gde je u fokusu bio Nair Tiknizjan.

Kako prenosi ruski "Sport ekspres", ulogu izaslanika imao je Marko Biskupović, zamenik sportskog direktora moskovskog kluba.

On je tom prilikom detaljno pratio partiju Tiknizjana, u jedinom meču njegovog tima tokom proleća, ujedno i prvom još od novembra prošle godine.



Tikinzijan već duže vreme privlači pažnju evropskih klubova, a interesovanje Spartaka moglo bi da nagovesti potencijalne pregovore u narednom prelaznom roku.

To bi bio povratak levog beka Crvene zvezde u Rusiju, gde je već branio boje CSKA i Lokomotive sa kojom je trenutno u sporu.

Tiknizjan je ove sezone odigrao 38 mečeva u crveno-belom dresu, postigao jedan gol i asistirao četiri puta.

