Prema informacijama "Jurohupsa", novi sastanak između Evrolige i NBA lige je na pomolu, a nada postoji da bi čak i u foto-finišu mogao biti postignut istorijski dogovor o zajedničkom projektu.

Komesar NBA Adam Silver već je nagovestio mogućnost saradnje, što je potvrdio i direktor Evrolige Ćus Bueno.

Projekat NBA Evropa i dalje ide ka planiranom startu 2027. godine, ali ostaje otvoreno pitanje da li će to biti potpuno novo takmičenje ili zajednička liga sa Evroligom.

U međuvremenu, Upravni odbor Evrolige će se sastati 14. aprila kako bi odlučio o formatu za narednu sezonu. Najrealniji scenario je zadržavanje sistema sa 20 timova, iako se razmatra i proširenje.

Ukoliko dođe do dogovora sa NBA i FIBA, moguće je formiranje šire lige sa čak 24 tima, kako bi se uključio veći broj klubova i obezbedio balans između domaćih prvenstava i međunarodnih takmičenja.

Dogovor bi mogao da označi kraj višedecenijskog razdora između FIBA i Evrolige, koji traje još od kraja devedesetih godina, i otvori novo poglavlje evropske košarke kroz saradnju sa NBA ligom.