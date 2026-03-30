U ponedeljak od 18 časova je u OAKA Areni počeo derbi Grčke između Panatinaikosa i Olimpijakosa.

Olimpijakos je na krilima Tajlera Dorsija krenuo fantastično i grčko-američki košarkaš imao je 18 poena već u prvoj četvrtini.

Na kraju druge deonice bilo je 60:44 za goste u crveno-belim dresovima, a pre toga došlo je do tuče!

Kako vidite na snimku, Tajler Dorsi je nakon šuta imao prvo verbalni, a onda i fizički sukob sa Kendrikom Nanom.

Ubrzo su utrčali i Matijas Lesor i Kenet Farid kako bi razdvajali.

Dorsi je ostao i bez dres nakon cele "frke", a sudije su podelile i nekoliko tehničkih grešaka.