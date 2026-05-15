Bivši fudbaler Niša Saveljić nedavno se suočio se sa teškim porodičnim gubitkom, kada mu je umrla sestra Konstanca. Sada se oglasio i podelio tužnu vest da mu je majka preminula.

Niša Saveljić se na Instagramu oprostio od nje.

- Hvala ti na svemu, mama. Počivaj u miru, volim te - napisao je on.



Svoju tugu povodom ove tragedije podelio je sa javnošću putem dirljive poruke, u kojoj je istakao koliko mu je sestra bila važna i koliko je teško podneo njen gubitak.

- Tužno, tužno… veoma, veoma tužno. Moja druga sestro, Konstanca.

Danas je tužan dan za sve nas koji te volimo, za sve nas koji smo uvek osećali da si neko poseban u našim srcima, u dobrim i lošim vremenima.

Nešto neuništivo. A ono što nas nikada neće razdvojiti je pre svega tvoja deca, a posebno Nino, kome ste ti i Bruno dali nadimak po meni - napisao je Niša.

Niša Saveljić je tokom karijer nosi dres Partizana, a igrao je i za reprezentaciju.