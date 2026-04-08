Fudbaleri Vojvodine u meču poslednjeg, 30. kola prve faze Superlige Srbije, u Novom Sadu, savladali su niški Radnički rezultatom 3:2 (1:0).

"Lale" su opravdale ulogu favorita i posle goleade na stadionu "Karađorđe" (3.000 navijača) osigurale drugo mesto pred plej-of i odlučujućih sedam rundi elitnog ranga srpskog fudbala. Ujedno, uglasila je nadu trećeplasiranom Partizanu da može do druge pozicije i boljeg rasporeda u narednoj fazi takmičenja.

Domaći su imali vođstvo na poluvremenu posle gola Veličkovića u 21. minutu, dok je prethodno pogodak Lazara Ranđelovića na startu poništen zbog ofsajda. Bio je to prvi od čak tri njegova poništena gola na ovom meču što je zaista redak kuriozitet. U nastavku se mreža tresla još četiri puta, a prvi su potegli gosti iz Niša preko Abasa u 56. Ali nije dugo trajala njihova radost budući da je prednost crveno-belima iz Srpske Atine vratio Vukanović u 58, a povisio je Savićević u 63. minutu. Radnički je smanjio preko Radonjića u 82. minutu za konačnih 3:2.

Vojvodina će na startu plej-ofa igrati protiv Crvene zvezde na Marakani, dok Nišlije Superligu nastavljaju u plej-autu sa 13 pozicije i 33 boda. Lider šampionata Crvena zvezda s utakmicom manje ima 72 boda, Vojvodina je na 62, a Partizan uz meč manje je osvojio 58 bodova uoči doigravanja.