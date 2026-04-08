Fudbaleri Crvene zvezde će u četvrtak od 19 časova dočekati na stadionu “Rajko Mitić” ekipu Spartaka iz Subotice u okviru 30. kola Super lige Srbije. Uoči meča za govorio je šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković.

‍Strateg lidera na tabeli počeo je izlaganje osvrtom na prethodni duel u Surdulici i analizu onoga što je moglo biti bolje u igri.

- Kod nas sve ide standardno, oporavak, pa treninzi pred utakmicu. Najbitnije je bilo da se oporavimo i da lepo pogledamo stvari koje nisu funkcionisale. Svesni su igrači, a svestan sam i ja, da je to moglo da izgleda dosta bolje, ali na našu sreću vratili smo se sa tri boda. Nastavljamo u pobedničkom nizu i u pozitivnoj energiji. Sastanak koji smo odradili je bio veoma dobar, tako da sa zadovoljstvom spremamo ovu utakmicu sa Spartakom - rekao je Stanković.



Govorio je šef stručnog štaba crveno-belih i o zdravstvenom stanju igrača.

- Identična je situacija kao i pred utakmicu protiv Radnika. Uglavnom su isti igrači van stroja zbog povreda. Videćemo da li će Veljković trenirati danas malo sa nama ili tek posle uskršnje pauze, ali on će nakon toga sigurno biti spreman da radi punim intenzitetom sa ekipom i biće tu za plej-of.

Osvrnuo se iskusni strateg i na kvalitete narednog protivnika iz Subotice.

- Imaju jako dobru ofanzivnu tranziciju. Malo sam iznenađen njihovom trenutnom pozicijom na tabeli, mislim da su mogli da imaju dosta više bodova, zasluženih bodova, ali nekada jednostavno nisu imali sreće tokom svih 90 minuta. Spartak je ekipa za respekt protiv koje moraš da budeš maksimalno koncentrisan tokom celog meča. Imaju dosta brzih igrača, opasni su u tranziciji, tako da smo radili na igri iza lopte, a to ćemo i danas utvrditi na treningu. Moramo imati potpunu kontrolu utakmice i znati šta radimo na svakom delu terena, sa loptom ili bez nje, jer će to doneti prevagu na sutrašnjem meču.

Stanković je posebno naglasio koliko mu znači podrška navijača.

- Voleo bih da navijači dođu da budu uz nas. Setim se scene kada sam izašao u Surdulici i video punu tribinu naših navijača. To je ono o čemu stalno pričam, zvezdaš će uvek biti tu, a ono što sam video tamo je zaista fenomenalno, to je melem za srce. Ja znam da će oni biti uz nas i sutra, i koliko god da ih bude, veliko im hvala. Mi idemo ka našem cilju i sigurno je lepše kada ima što više ljudi na tribinama, lepša je atmosfera. Što se tiče goleade, 1:0 donosi tri boda isto kao i 3:0, nisam opsednut tim stvarima. Meni je bitnije da moja ekipa izgleda organizovano u svakom trenutku, da nema mnogo prostora za improvizaciju osim kada smo u samoj završnici pred golom. Čim se udaljimo od protivničkog gola, želim striktnu organizaciju.

Za kraj, strateg crveno-belih prokomentarisao je i formu Aleksandra Kataija koji na utakmici protiv Spartaka može da se izjednači sa Draganom Džajićem na večnoj listu strelaca.

- Pričali smo već dosta o Kataiju. Njemu to ne predstavlja nikakvo opterećenje jer on istinski uživa u svakom treningu i svakoj utakmici. Znali smo da će stići te rekorde i da će ih verovatno prestići. Ako ovako nastavi i ako bude zdrav, sa ovakvom voljom i elanom, on će u fudbalu uživati još sigurno par godina - zaključio je Stanković.