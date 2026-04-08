Nastavlja Crvena zvezda da potpisuje najtalentovanije u omladinskoj školi, te je paraf na ugovor stavio Mateja Lacmanović.

U prisustvu predsednika kluba Svetozara Mijailovića, kao i direktora škole Nikole Jelića – štoper rođen 2009. godine parafirao je profesionalni ugovor.

Lacmanović pokriva poziciju štopera i služi se levom nogom. Kadetski je reprezentativac Srbije, i u tekućoj sezoni je nastupao, čak i za omladince Zvezde.

Nastupio je u dva navrata za tim Nenada Milijaša, premda je dosta standardniji u kadetima. Nezamenjiv je bio i kod Aleksandra Linte, i sada kod Đorđa Rakića. Na 19 mečeva ima upisan gol.