Neki ljudi su obdareni sjajnim fudbalskim talentom, a neki su blagosloveni izuzetnim izgledom. Kada se te stvari spoje, dobijate Agatu Izabelu Sentaso (29), fudbalerku koja je u trendu.

Često dobija pohvale da je najlepša na svetu, pa lako osvaja srca ne samo ljubitelja fudbala u Italiji. Izazovna brineta igra u veznom redu za Veneciju u Seriji B, u stalnom je usponu.

Uživa u medijskoj pažnji i priznaje da joj ne smetaju komplimenti, na Instagramu objavljuje fotografije s terena i plaža, a posebno joj je zadovoljstvo da se pohvali isklesanim telom.

Uprkos svojoj lepoti, ima nadimak Zver.

- Nadimak je dao otac. Bila sam živahna devojčica, što se kasnije reflektovalo i na terenu - kaže Agata.

Strast za fudbalom stekla je igrajući fudbal s braćom u dvorištu. Zanosna Italijanka obožava i padel i tenis.

Ipak, ne bavi se samo sportom, već pomaže i osobama s invaliditetom. Jednom prilikom priznala da bi volela da igra s hrvatskom reprezentativkom Anom Marijom Marković, koja je uz Engleskinju Ališu Leman svakako najpoželjnija fudbalerka.

Dečko u senci

Ponekad objavi fotografiju s dečkom Andreom Miljorinijem (34) koji igra za Lavelo u Seriji D i ima skromnih 2.000 pratilaca.

Ljubav pokreće sunce i druge zvezde

Agata nosi broj 90, a uz fudbal voli i književnost. Često citira Dantea Aligijerija. Tamo se lepotica predstavlja odlomkom iz „Raja”, trećeg dela „Božanstvene komedije”

„Ljubav pokreće sunce i druge zvezde.”